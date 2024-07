A különféle munkafolyamatokat rendkívül összehangoltan végezték. Gyúrtak, nyújtottak, töltöttek és főztek.

Készül a derelye

Fotó: ME

A kész krumplitöltelékes derelyét megszórták túróval és máris lehetetett fogyasztani. Érkeztek a vendégek, a finomság pedig folyamatosan fogyott az asztalról. A fesztivál napján nem kevesebb, mint 150 kilogramm helyi étel készült el, amely estére mind egy szálig el is fogyott. Emellett finom gulyást is készítettek a csernelyiek, hiszen a a jelenlegi lakosság mellett az elszármazottak találkozójára is sokan érkeztek ezen a napon.

Kiállítás volt

A Derelye Házban kialakított helytörténeti kiállítás pedig tovább bővült. Olyan tárgyi emlékeket állítottak ki, amelyeket a családi stafírungokból ajánlottak fel. Nagyszülők, dédszülők tárgyi emlékei kerültek a közösséghez, amit a látogatók és a tulajdonosok is meghatottan fogadtak. A cél egyértelmű: a személyes találkozásokon és a gasztronómián keresztül összefogni azokat az embereket, akik képesek tenni a hegyháti településért.

- Folyamatosan azon dolgozunk, hogy Csernely jó hírét vigyék az emberek az ország számos pontjára. Ehhez mi ezekkel az eszközökkel tudunk hozzájárulni. A kis csapatunk ezúttal is nagyon sokat dolgozott - összegzett a fesztivál végén Csorbáné Galambosi Erzsébet, főszervező.

- A visszajelzések alapján a hozzánk érkezők jól érezték magukat, ízelt nekik a főztünk, amibe egyébként a szívünket-lelkünket beletettük. Szerencsére sokan mellettünk állnak, amit a felajánlások is bizonyítanak. Ebből arra lehet következtetni, hogy sokaknak fontos még a falu sorsa, amit mi is örömmel tapasztalunk.

Összefogás eredménye

A szabadtéri színpadon pedig egymást váltották a fellépők, a sztárvendég Várhegyi Gábor, énekes volt, akinek sikerült felforrósítani a hangulatot. de a Derelye Fesztiválon a tombola sorsolás is kiemelt eseménynek számított.

Köszönettel tartozom mindenkinek, aki segített a nap lebonyolításában - folytatta Csorbáné Galambosi Erzsébet.