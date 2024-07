2020-ban kórházunkban is lehetővé vált a nehéz sorsú betegeinknek a kornak megfelelő legmodernebb, legszofisztikáltabb, világszínvonalú onkoterápia kivitelezése a nemzetközi eljárásokat, módokat követve. Az ikerbunkerben telepített, két identikus Varian VitalBeam lineáris gyorsító a legkorszerűbb orvostechnológiai színvonalat képviseli, ezáltal lehetőséget adnak a kórháznak, hogy megbízható, pontos és a korábbinál gyorsabb készülékekkel végezzék a daganatos betegeket gyógyító, illetve életminőségüket javító besugárzásokat. 2023-ban pedig – egyebek mellett – több mint kétszáz millió forintból fejlesztettünk az onkológiai területen is: diagnosztikai, besugárzástervezési és terápiás eszközöket, szoftvereket szereztünk be.