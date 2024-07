A Centrum áruháznál várakozott csütörtökön a déli órákban Horváth Lajos a feleségével, sógornőjével és unokaöccsével. A családfő éppen seperte magáról a sok apró állatot. Kérdésünkre, hogy tudja-e, mi ez, nemmel felelt, de elmondta, hogy nagyon bosszantó, mert bárhová megy, mindenhol tele lesz a haja és a ruházata vele. A sógornője hozzátette, hogy a buszokon és zárt terekben is egyre több van, hiszen az emberek beviszik magukon az általuk eddig nem ismert nevű csipkéspoloskát.

Tömegesen elszaporodtak

Az utóbbi néhány évben jelent meg országunkban az észak-amerikai mérsékelt égövből származó tölgy csipkéspoloska, főként a nemzetközi kereskedelem miatt

– nyilatkozta korábban a boon.hu-nak Paulovkin András entomológus.

Az apró, 2-4 milliméteres testméretű rovar a falevelekre a nyálából apró golyókat képez, azon a helyen elsárgul a levél. A tölgy csipkéspoloskák az utóbbi időszakban tömegesen elszaporodtak. Kirándulások alkalmával, illetve városi környezetben is rákerülnek az emberekre. Néha próbaszívásokat végeznek a bőrön, ez azonban nem csípés, tehát nem veszélyes, bár kellemetlen, mivel a poloskák növényi nedvekkel táplálkoznak. Humán fertőzéseket sem tudnak terjeszteni

– informált a szakértő.

Ősszel is tömegesen jelentek meg – bár még csak a balkonokon

Tavaly októberben írtunk a fajról, illetve megkérdeztünk egy élősködők irtásával foglalkozó helyi szakembert, hogy tehetünk-e bármit a bosszantó rovarok ellen.

Nagyon régóta, körülbelül 40 éve foglalkozom bogárirtással, de a csipkéspoloska viszonylag új, inváziós faj hazánkban, amely valószínűleg délebbi területekről vándorolt föl Magyarországra és elszaporodott

– nyilatkozta akkor Kiss János bogármérnök. Most pedig azt mondta, az extrém meleg időjárás következményeként olyan rovarok is kifejlődnek, amik régen ha be is kerültek hazánkba, nem tudtak elszaporodni. – „Nemcsak a csipkéspoloska, de korábban nem jellemző szúnyogfajok is elterjedtek a hosszú ideig meleg hőmérsékletű vizekben" – nyilatkozta. Hozzátette, a csipkéspoloskának nincs hazánkban természetes ellensége.