A megfelelő vonalkód és logó nélküli dobozt, üveget vagy palackot nem fogadja el az automata. A Világgazdaság kérdésére közölte a vállalt, hogy az egész rendszer beindulása mintegy 50 milliárd forintjába kerül a Mohunak, de ebbe az automatákon kívül minden beletartozik, kiemelten például az informatikai fejlesztések.

Sérülésmentesen

Az automaták csak sérülésmentes csomagolóeszközöket fogadnak el. A PET-palackokat is kupakkal együtt várják, hiszen azokat szintén úgy kell gyártani, hogy a kupakjuk a lecsavarás után is rögzítve maradjon. Kétféle logó van a dobozokon, annak megfelelően, hogy a termék egy- vagy többutas, vagyis csak anyagában újrahasznosítható, vagy újra is tölthető. Az egyutasokat az automata rögtön préseli vagy töri a kisebb helyigény és amiatt, hogy ne lehessen őket újra visszaváltani. A többutasokat kíméletesen gurítja, mert nem sérülhetnek az újbóli használat előtt.