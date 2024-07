Szent Donát Bor és Pezsgő Ünnepét tartották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei községben, ahol 1200-an élnek. Tibolddaróc Miskolc és Mezőkövesd között helyezkedik el. Építészeti értékei közé tartozik a panorámás pincerendszer, amit a szervezők ki is használtak idén a fesztivállal. A boros gazdák szívesen mutatták meg finom boraikat és pezsgőiket a résztvevőknek, akiknek lehetőségük volt beteknteni a pincék mélyére is, ahol a jobbnál jobb nedűk érlelődnek. Még a helyi néprajzi gyűjtemény is kinyitotta kapuit erre az alkalomra. Pénteken a helyi népdalkör mellett Bognár Lili Janka, Kováts Marcell a Pátria együttessel lépett fel Peter Srámek műsora előtt, szombaton pedig többek között a Számadó zenekar gondoskodott a zenéről.