Egyetlen kívánságot teljesítenek a szellemtestvérek, akkor is, ha az lehetetlennek tűnik. A miskolci legendák hasonlóak a mesékhez. Ezekről beszélget Reiman Zoltán amatőr helytörténésszel Répássy Olívia szerkesztő. A blogger, aki kedves szülővárosának történeteit már számtalan helyen megjelentette, most el is mondja néhány saját tollából született legendáját, amik mindegyikének megvannak a történelmi alapjai. Szerinte nem fontos, hogy pontosan tudjuk a múltat, inkább az a lényeg, hogy beszéljünk róla. Ha járt már a bükki szerelmesek fájánál, magával ragadja ez a beszélgetés is, amit péntek este 8 órától hallgathat meg a Borsod Online felületén.

