Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen is meglátogatni a kiszemelt állatot. A kutyákat chipelve, oltva, féregtelenítve és bolhátlanítva, illetve ivartalanítással adják örökbe, amelynek költsége 25 ezer forint. Tájékoztatás mindennap 8 óra és 16:30 között kérhető a következő számon: 30/232-1890.

Barnuska

Barnuska körülbelül 2 éves, nagyon kedves ivartalanított kutyafiú. Egy régi sérüléssel került be a menhelyre, jobb mellső lába teljesen eltekeredett, muszáj volt amputálni. Barnuska nagyon élelmes kutya, egyáltalán nem érzi úgy, hogy hiányt szenvedne bármiben is: imád labdázni, sőt még ásni képes az egyetlen mellső lábával. Nagyon játékos, szereti a kutyák társaságát is. A lakótársával, Mazsolával nagyon jól megértik egymást, akár együtt is örökbefogadhatóak.

Mazsola

Mazsola fiatal, egy év körüli ivartalanított kutyalány. Gyönyörű fekete bundája és okos tekintete gondozóit levette a lábáról! Nagyon okos és játékos, az emberek mellett a kutyákat is nagyon szereti, imád sétálni. Még februárban került be a menhelyre Miskolcról, az Újgyőri főtéren csavargott és próbált odacsapódni bárkihez egy jó szóért.

Dugó

Dugó 6 év körüli, igazi kis imádnivaló méregzsák kankutya. Egyedüli „mamakedvencének" ajánlják, ebben a szerepben tökéletes lenne! Nem igazán szereti a kutyákat, válogat közöttük. Dugó eredeti gazdája sajnos meghalt, így egyedül maradt és csavargott. Meg is sérült a lába több helyen, már csak az egyik sérülés volt operálható. Szerencsére csak esztétikai elváltozás látható, fájdalmai nincsenek. Dugót lakásba, vagy benti-kinti tartással adják örökbe.