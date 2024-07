A Forrás Oktatási Központ Óvodájába nemcsak az édesanyákat várják, hanem várandós nőtársakat, apukákat és nagyszülőket is. A tanfolyam célja, hogy a résztvevők nagyobb magabiztossággal és higgadtsággal tudjanak segítséget nyújtani gyermekeiknek vészhelyzet esetén. A képzés során a résztvevők megismerkedhetnek többek között a magas láz, lázgörcs, krupp, fulladás, esési balesetek, allergiás reakciók és sebápolás elsődleges ellátásával, valamint az újraélesztés technikájával. Az újraélesztési gyakorlatokhoz szemléltető baba is rendelkezésre áll, melyen minden résztvevő kipróbálhatja a folyamatot. A tanfolyamot Jámbor Norbert mentős szakelőadó és oktató vezeti. A képzésen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Azok számára, akik nem tudják másra bízni gyermeküket, a csoportszobában játékra és szoptatásra is van lehetőség, igény esetén pedig szakképzett gyermekfelügyeletet biztosítanak.