Tóth Viktor, a berentei Tóth Emufarm tulajdonosa kérdésünkre elmondta, hogy az emufarmot négy éve hozták létre. Mivel nagyon nagy érdeklődést tapasztaltak, sokan keresték fel őket egyénileg és csoportosan is, úgy döntöttek, hogy rendezvényszervezéssel is megpróbálkoznak. A húsvéti rendezvényen például ötszáz-hatszáz fő látogató volt, ez is azt mutatja, hogy van erre igény. Mivel nagyon meleg van ezért a vártnál kevesebben látogattak el a mostani rendezvényre, pedig készültek ugrálóvárral, a Gézengúzok zenés műsorával és Guszti bohóc is színpadra lépett.

Érdemes volt óvatosan közelíteni az emukhoz Berentén

Fotó: Vajda János

Az emukat is meg lehetett csodálni, bár csak egy méter távolságból, mert tudni kell róluk, hogy ismerkedés szintjén csipkednek és sajnos ennek mértékét ezek az állatok nem tudják szabályozni, ezrét jobb kicsit távolabbról figyelni őket.

A nagy meleg ellenére jól érezték magukat

Egy vidám bohócműsort nézett éppen Lengyeltóti Józsefné az unokájával, amikor megszólítottuk. A hat éves kislánnyal Dorkával jöttek ki az emufarmra, mert még sosem jártak itt. Mivel közeli városban, Kazincbarcikán laknak, úgy döntöttek, hogy kilátogatnak a családi napra. Bár nagyon meleg volt, de kellett valami program a nyári szünetre a kislánynak, ezért a trópusi forróság ellenére elindultak. Az emukat már megnézték, de mivel nem szabad őket megsimogatni csak messziről csodálták meg ezeket a különleges madarakat.

Erika egy négy éves kisfiúval, Bendével és munkatársával, Piroskával érkezett az emufarmra. Erikáék minden rendezvényen jelen vannak, rendszeresen járnak ide. Bendének a kutyusok tetszettek a legjobban farmon. A nagy meleget nehezen viselték, de a szervezők készültek párakapukkal és hűtött vízzel, így már könnyebben lehetett elviselni a hőséget.