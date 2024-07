Szombaton este folyamatosan érkeztek a baráti társaságok az Avasi Kvaterkára, hogy szétnézzenek kicsit a Mélyvölgyben és jókat egyenek és igyanak.

Zenében sem volt hiány az Avasi Kvaterkán

Fotó: Vajda János

Cselényi Áron első alkalommal látogatott ki a rendezvényre, a Boldváról érkezett Jacenkó Dórát kísérte el, akivel az Ildi Rider zenekart hallgatták meg. Természetesen italokat, és ételeket is kóstoltak, elsősorban közös barátjuk, Májer Emese ajánlására. Emese a Kvaterka buszban dolgozott, ahol nagyon finom szendvicsekkel készültek a rendezvényre látogatók számára.

Természetesen itt is kínáltak remek borokat, a nagy hőségben elsősorban az olaszrizling fogyott, fröccs formájában és jeges teával is készültek azoknak, akik nem fogyaszthattak alkoholt.

Szendrei Zsófia és Veres Dorottya elsősorban a Tisztakosz zenekar koncertjére érkeztek, ez volt az első kvaterkájuk. A zenekar punk, magyar alter, alterrock stílust játszik, ami nagyon tetszik a lányoknak. Zsófia hozzátette, hogy azért a zenék meghallgatásán kívül őt a finom borok is motiválták abban, hogy eljöjjenek, a vörös édes bor a kedvence.

Végigjárták a helyeket

Kalina Bene Brigitta nagyon szereti az Avason megszervezett programokat, ezeket rendszeresen figyelemmel kíséri a baráti társaságával együtt. Most is várták a barátaikat, mikor végre összejönnek, végigjárják a helyeket és feltérképezik a lehetőségeket. Nagyon szeretik a zenekarokat és még időnként táncra is perdülnek. Brigitta barátnője, Baranyi Kis Ágnes párját kísérte el, aki dolgozni jött ki a rendezvényre. Az édes fehér borokat fogyasztja szívesen és ilyenkor akár hajnalig is bulizik a barátokkal.