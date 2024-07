A kormány 2021-ben indította el országosan 25 milliárd forint keretösszegű templomfelújítási programját, amelyre Abaújban és Zemplénben hatvanegy római-, és görögkatolikus, valamint református egyházközség pályázott sikerrel – közölte dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője a felújított füzéri református templom átadására szervezett hálaadó istentiszteleten vasárnap.

A füzéri templom

Fotó: BSZA

Hozzátette: az elmúlt három évben kevés kivétellel már szinte minden támogatott beruházás befejeződött a térségben. Mint kifejtette, egy település lelki arcát is mutatja az, ahogyan a templomaival bánik. Emlékeztetett rá, hogy néhány hete a felújított iskolát sikerült átadni Füzéren, most pedig a református templom megújulásának örülhet a helyi közösség. Ezek nem csupán épületek, hanem nemzetmegtartó erőt is képviselnek – fogalmazott a honatya.

Dr. Hörcsik Richárd nagy dolognak és ritka európai példának nevezte azt, hogy Magyarországon van igény a templomok megújítására.

Történelmi lehetőség

A hálaadó istentiszteletet Mészáros István zempléni esperes vezette le, az igét pedig Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökhelyettese hirdette, aki az eseményt követően tudósítónknak elmondta: történelmi lehetőség volt a kormány által támogatott templomfelújítási program, amely során – mint ahogyan Füzéren is – általában 15 millió forintos támogatást kapott egy-egy beruházás. Ez az összeg rendszerint nem volt elegendő, ezért a kerület további támogatásokat biztosított, valamint maguk a gyülekezetek is hozzájárultak a költségekhez. Ennek egy szép példája nyilvánult meg a zempléni hegyközi településen, ahol a helybeliek értő kezekkel nyúltak hozzá az elődeiktől örökölt templomhoz – mondta.

Színes templomtörténet

Horváth Jenő, Füzér polgármestere kifejtette: a füzéri reformáció története régebbi a templomnál, ugyanis a mohácsi csata után a szent koronát a település fölé magasodó várba menekítő Perényi Péter neves támogatója volt a magyar reformációnak. 1541-ben hitvitát is rendezett Füzér várában, valamint hatszáz fős zarándoklatot vezetett az olaszországi Loretoba – sorolta az akkori eseményeket a polgármester. A koronaőr tiszteletére 2009-ben mellszobrot avattak Füzéren – emelte ki. A füzéri reformátusok 1642-ben úrvacsorai kelyhet készíttettek, amely ma is látható a templomban. A mostani templom 1785-ben épült meg, előtte a református istentiszteleteket a katolikus templomban tartották – közölte. Harangját 1796-ban öntötték, festett mennyezete 1832-ben készült el – mesélte a történelmi előzményeket Horváth Jenő. Oroszy Ákosné, református lelkipásztor a mintegy 21 millió forint értékű felújítást ismertetve kifejtette: a helyi kis közösségnek soha nem lett volna ennyi pénze a szükséges beruházások elvégzésére. A templom vizesedett, falai salétromosodtak, emiatt volt szükség a nedvesség elszivárgását biztosító drain rendszer kiépítésére, valamint a vízelvezetés megoldására – sorolta. Mindezek mellett a templom külső- és belső falán kijavították a vakolatot, valamint a festés is megtörtént. A kerítést ugyancsak lefestették és a tereprendezés is megtörtént. A beruházás költségeire 15 millió forint támogatás kaptak a kormánytól, amit az egyházkerület ötmillió-, a zempléni egyházmegye pedig további egymillió forinttal egészített ki.