Covidmaszktól ársapkáig című önálló estjével érkezik Miskolcra a Karinthy-gyűrűs és Miskolci Múzsa díjas humorista. Az önálló estjének vendége Szobácsi Gergely lesz. A rajongóknak október 8-ig türelmesnek kell lenniük, hogy kedvencüket újra Miskolcon láthassák.

Aranyosi Péter hazánk egyik legnépszerűbb humoristája, a Dumaszínház tagja. Péter tankmániás légpuska-tulajdonos, elszánt Diósgyőr-szurkoló. A komolytalan családapa több éve túl van a koronavírus miatti kórházi kezelésén, ugyanakkor a mai napig kísértik a klinikán töltött időszak emlékei: hét napon át kapott oxigént, több betegtársát is elveszítette. A Karinthy-gyűrűs humorista a halálfélelem árnyékában megfogadta, gyökeresen változtat az életén és ezt a mai napig be is tartja. Önálló estjén áttekinti az elmúlt évek eseményeit, tanulságait - olvasható estjének ismertetőjében.