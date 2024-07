Babakocsik ajándékba

A gyermekek születése a sok-sok öröm mellett több problémát is felvetett, írta 1984-ben a lap. Például kicsi volt a lakás. Ezért alig születtek meg a gyerekek, kaptak az önkormányzat segítségével egy három szobás lakás. S mivel a nagymama szakképzett védőnő volt, így hivatalosan főfoglalkozású csecsemőgondozónak „rendelték" a picik mellé. Négy gyermekkocsit is ajándékba kapott a család, erről a büszke édesapa így nyilatkozott 30 éve az Északnak: „A klinikán egy hölgy, a Baba Oázis Zöld Sziget Magyar-Német Kft. képviselője felajánlott 4 gyermekkocsit 100 ezer forint értékben; de nekünk erre nincs ennyi pénzünk, mondtam. Kiderült, nem is úgy gondolták, hanem ajándéknak. Sőt! Megígérték, a négy gyermekkocsit Németországban mielőbb úgy szerelik össze, hogy az nekünk megfelelő legyen.”