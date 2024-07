A XX. század elejétől Miskolctapolca híres gyógyvizének köszönhetően az északkeleti régió pezsgő társasági életének központja volt. A bálozás ötlete 1923-ban az Anna Szálloda építésének apropóján született meg. Már a névadás is utalt arra, hogy az Anna-báloknak fontos szerepet szántak. A tapolcai Anna-bál nem Balatonfüred egyfajta másolása volt Kelet-Magyarországon, nem is a rivalizálás, hanem a hely hangulata, az itt élők igénye szülte. A háború, majd az azt követő évek, az állami cégek, vállalatok munkastílusa megváltoztatta a bálozás korábbi szokásait, hangulatát. Az 1960-as évek végén, 1970-es évek elején megszűntek a bálok, 1990-ben pedig megszűnt, majd eltűnt az Anna Szálló is.

Szombaton rendezik

A bálozás hagyományát kívánta feléleszteni a Miskolci Dallamok Szárnyán Művészeti Klub azzal, hogy idén immár a XIV. Anna-bált szervezik Miskolcon. Ennek időpontja július 27., szombat, 18:00-24:00. Helyszíne – a tavalyi évhez hasonlóan – most is a Miskolci Kulturális Központ Gárdonyi Géza Művelődési Házának parkja lesz (3508 Miskolc, Sütő János u. 42.). A bál programjában szerepel Anna bál szépe választás, ünnepi nyitótánc, fellép Kerek Judit és Fodor János énekesek, zenél: Kecer Zsolt.