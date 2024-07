Távoli köszörülés és a dobolás hangja

Kolaj László bizonyos hangokra rendkívül érzékeny, másokat viszont meg sem hall.

„Rettenetesen zavarnak a magas hangok, például amikor valaki elszántan köszörül. Ugyanez a helyzet a mély tartományokkal, amikor – még ha messze is van – hallom a dobot egy zenében. Ezzel szemben megesik, hogy egyáltalán nem érzékelem, amikor például a macska nyávog az ajtó előtt. A feleségem kérdezi is sokszor tőlem, hogy semmit sem hallottál?”- avatott be minket a hangokkal kapcsolatos tapasztalataiba. Előfordul, hogy a „hatodik szomszéd” végez valamilyen munkát, és a környéken senki más nem hallja, csak Kolaj László. Ilyenkor a férfi frusztrációt érez: mintha korlátoznák a szabadságát. Emellett az is nagyon érzékenyen érinti és idegesíti, ha az utcán sétálva elhúz mellette egy kocsi, és bömböltetik benne a zenét. A zenei koncerteken nem zavarja a dobhangolás: szerinte ez abban az esetben szokott előfordulni, amikor a dobolás hangjának hallgatása nem az ő választása.

A hangok más téren is befolyásolták a férfi életét, a pályaválasztásában is nehézséget okoztak: „Mindig is rossz volt a helyesírásom, és ez a halláshoz kötődik. Olvasni jól tudok, de vannak hallásbeli hiányosságaim. Nagyon fiatalon jogász szerettem volna lenni, a helyesírásom miatt azonban akkor meg sem próbálkoztam a felvételivel, más pályát választottam. Aztán később levelezőn summa cum laudével végeztem el a jogot.”