Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen is meglátogatni a kiszemelt állatot. A kutyákat chipelve, oltva, féregtelenítve és bolhátlanítva, illetve ivartalanítással adják örökbe, amelynek költsége 25 ezer forint. Tájékoztatás mindennap 8 óra és 16:30 között kérhető a következő számon: 30/232-1890.

Bogdán 4 év körüli, ivartalanított, nagyon kedves, bújós kutyus. Más kutyákkal is barátságos, nagyon szeret és tud is szépen pórázon sétálni. Emberekkel barátságos, közvetlen. Közepes méretű, akár lakásban is tartható, de a szobatisztaságra meg kell tanítani.

Dugó 6 év körüli, kistestű, de annál nagyobb szájú kankutya. Imádnivaló, az emberekkel nagyon kedves, de a többi kutyát válogatás nélkül nem szereti. Kistestű, lakásban tartással vagy maximum benti-kinti tartással fogadható örökbe, ahol nincs semmilyen más állat (se kutya, se cica).

Dolly 1,5 év körüli nagyon különleges kinézetű kutyalány. Eleinte kissé félénk, de akiben bízik, azt nagyon-nagyon szereti és ragaszkodik hozzá. Szépen sétál pórázon, más kutyákkal is barátságos, játékos. Lakásban tartással, vagy kinti-benti tartással fogadható örökbe.