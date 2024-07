Portálunk megkereste a Miskolci Városgazdát is azokkal a kérdésekkel, hogy a rendkívüli melegre való tekintettel van-e bármilyen változás a városgazda dolgozóinak munkarendjében, illetve a nem sürgős munkákat elhalasztják-e. Kérdéseinkre a következő választ kaptuk: „A Városgazda a hőségriadó esetén is betartja az erre vonatkozó munkavédelmi szabályzatokat, melyeket minden esetben alkalmazni kell III. fokú hőségriadó elrendelése esetén – legyen szó akár a munkaszervezés területéről is - így biztosítva a munkavállalók egészségét a tartós melegben is.”

Meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást A következő héten sem lesz könnyebb dolga a szabad téren dolgozóknak. Marad a hőség és a harmadfokú hőségriasztás. A HungaroMet előrejelzési adatait figyelembe véve az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozóan meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást július 18. csütörtök 24 óráig meghosszabbította.