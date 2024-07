Élettel telt meg a stadion Ózdon. Az Ózdi Teknőc Diák-és Szabadidősport Egyesület tagjai minden csütörtökön várják az érdeklődőket a sportlétesítmény külső salakos oválján.

Párizsig futnak

„Most ilyen olimpiai futásban, fáklyás futásban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy most négy alkalommal próbáljuk elérni az Ózd-Párizs távolságot körökre lefordítva, tehát 1320 kört akarunk teljesíteni. Ennek ez egyik plusz alkalma ez a mai keddi nap, de mindenkit várunk csütörtökönként hat órától a következő alkalmakra, és hát tervezünk még egy plusz lehetőséget is” - nyilatkozta az ozd.hu-nak Vanczák Attila, az Ózdi Teknőc Diák és Szabadidősport Egyesület elnöke.

Az első nap összesen 589 kört teljesített a megmozdulás jegyében, ez igen pozitív visszajelzés a szervezők részére, hiszen ez majdnem a háromszorosa annak, mint amit első nap sikerült összehozni.

„Hamkó Laci bácsi szólt, hogy menjünk már ki Párizsba így ezen a futáson keresztül. Úgyhogy Laci bácsi inspirált egy kicsit, hogy jöjjek le, és hát a szokásos edzésemet most a tizenöt kört, vagy lehet egy kicsit többet, nem tudom, majd meglátjuk, lefutom.” - mondta Pál Tibor. A rendszeres résztvevők 10-20-30 alkalom teljesítése után apróbb ajándékokat is kapnak. Ez a kis „Mozgok, tehát élek” feliratú teknőcös hűtőmágnes is ezt elvet jelképezi.

„Ez egy nagyon-nagyon jó közösségi kezdeményezés. Próbálom motiválni az ismerőseimet is, hogy minél többen jöjjenek le. Lehet sétálni, nem muszáj futni, mindenki a saját képességei szerint mozoghat, kedve szerint mozoghat. Nagyon jó egészségmegőrző, testileg-lelkileg karbantart.” - fogalmazott Gál Melinda.