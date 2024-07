Így van! A modern technika az mindenhol megtalálható, ugyanúgy a közlekedési eszközöknél is, és főleg a az elektromos rollerek azok, amelyek most talán virágkorukat élik. Ez komoly balesetveszélyt jelenthet olyan gyermek kezébe, akinek nincs kellő tapasztalata, képzettsége arra, hogy hogyan kell egy ilyen rollerrel közlekedni. A biztonságra törekedjünk! Jó dolog ez persze, de gyorsan lehet vele menni, mindenfelé lehet cikázni, így nagy balesetveszélyt is rejt magában, főként olyan gyerek kezében, aki nem tanulta meg ennek az eszköznek használatát. Ha valaki akár otthonra vásárol ilyet, akkor először próbálja ki, gyakorolják szülő jelenlétében, milyen sebességgel lehet menni, meddig bírja az akkumulátor, hol szabad, hol nem közlekedni vele.

Említettük érintőlegesen a fürdést, melyek a fürdőzés veszélyei? Nyilván erre nem csak a gyereket kell felkészíteni, a felnőtteknek sem árt jobban odafigyelni, többet megyünk fürdeni vízpartra nagy meleg van, nagy hőség, mire érdemes figyelni?

Mindenképpen akár gyerek, akár felnőttről van szó alapvető szabály, hogy ahol tiltják a fürdést, annak valamilyen oka biztosan van, tehát ott ne fürödjünk! Alapvető, hogy felhevült testtel nem ugrunk bele hideg vízbe, aki nem tud úszni, az ne menjen mélyvízbe. Sőt én azt mondom, hogy mondjuk egy csónakba vagy egy vízibiciklire se szálljon fel olyan gyermek, – főleg egyedül, vagy csak a kortársaival –, aki nem tud úszni! Valamilyen biztonságot nyújt persze az az eszköz, de bele is lehet esni a vízbe, és nem biztos, hogy a társak megfelelő képzettséggel rendelkeznek arra, hogy kimentsék a vízből. Aki nem tud úszni az maradjon szabadvizeken a part mentén, Miskolc környékén és a vármegyében is sok a bányató, ezek mélyek, gyorsan hűl a víz, tehát ott azért egy tapasztalt úszó is veszélybe kerülhet. Ezekre mindenképpen célszerű a szülőknek felhívni a gyerek figyelmét. Ha kimegyünk napozni, nyaralni akkor figyeljünk az alkoholfogyasztásra, valljuk be azért a tizenévesek vagy a középiskolás korosztály is kipróbálja már az alkoholt. Felszoktam tenni kérdésként osztályfőnöki órákon, hogy nyújtsa fel a kezét az, aki még nem fogyasztott alkoholt, aki nem próbálta ki és csak egy-két kéz lendül a magasba, ami nem azt jelenti, hogy a fiatalok alkoholizálnak, hanem azt, hogy már ittak és kipróbálták. A szülői felügyelet hiánya esetén, barátokkal együtt hajlamosabbak, olyasmit elkövetni, olyasmibe is belemenni, amit szülői felügyelettel vagy esetleg kontrollált környezetben nem tennének meg. Tehát mindenképpen célszerű a fiataloknak ezeket a dolgokat a fejébe vésni.