Főszerepben a tánc

A fesztivál idején lehetőség nyílik a helytörténeti gyűjtemény látogatására, a szabadtéri színpadon pedig egymást váltják majd fellépő csoportok. A környékről műsort adnak a Kistérségi Hagyományőrző Egyesületek, fellépnek a domaházi hagyományőrzők és a Szabadszombat táncegyüttes is. Megmutatja tudását a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskola Néptánccsoportja és az Erica C. Dance School ózdi tagiskolájának növendékei is. A Molnárkalács fesztiválon fellép az Ilosvai Selymes Péter néptáncegyüttes, a Varasszói Gyöngyvirág Citerazenekar, valamint a Kozsuk Péter & Friends, akik MIchael Jackson Show-val érkeznek Nádasdra. A fiatal tehetségek könnyűzenei műsora után pedig a Dance Square SE latin táncbemutatóval és a tombolasorsolás következik. Az est sztárvendége a Kormorán zenekar lesz, akik 90 perces élő koncerttel szórakoztatják a fesztiválra érkező vendégeket.