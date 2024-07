A kutya már sétáltatás közben hőgutát kaphat. Egyszerűen attól, hogy a magas hőmérséklethez képest túl sokat mozog, ahogyan ezt a blökiknél már megszokhattuk. Ezért a tomboló kánikulában nem szabad túlságosan hosszúra nyújtani a kutyasétáltatást, egy kis mozgás és az egészségügyi szükségletek elvégzése után vigyük haza a kutyát.

Gondoskodni kell a hűtésüktől

Fotó: Liudmila Chernetska

A kutya normális testhőmérséklete 39 Celsius fok, nála 39.5 jelenti a hőemelkedést, és 42 foktól beszélhetünk lázról. Innentől jön a hőguta és a túlhevülés állapota, ami nagyon veszélyes a kutyára. Mert számos esetben kedvencünk halálával végződik, és életben maradása esetén is maradandó károsodásokat szenvedhet.

Szóval semmiképp ne vigyük sétálni a kutyát tűző napban, várjuk meg, míg valamelyest enyhül az idő. Erre ideális lehetőséget teremtenek az esti órák. A reggeli séták is beválhatnak, amikor még nem emelkedik a magasba a hőmérő.

A hőguta tünetei

Ebben az esetben a kutya szaporábban liheg a kelleténél, ezt szokatlan grimaszok kísérhetik. Elesettség, bágyadtság jellemzi az eb állapotát, erős nyáladzással együtt. Tágabb a pupillája, szédültté válhat, bizonytalan járással, reszketéssel és rohamokkal. Ugyanakkor hasmenés és hányás is előfordulhat egy ilyen helyzetben.

Nagyobb baj az, hogy a hőgutától súlyosan károsodhat a keringési rendszere, az agya, de még a veséi is. Akkor is szakemberhez kell vinni a hőgutából normális állapotba visszatérő kutyát, ha teljesen egészségesnek tűnik, mert a felépülése akár hetekig is eltarthat.

Mit tehetünk a kutya védelmében?

Mindig legyen nálunk víz, még akkor is, ha a hőmérséklet 25 fok fölé emelkedik. Mert a kutyának bármikor szüksége lehet pár frissítő kortyra. Ha van rá lehetőség, keressünk olyan sétálóutat, ahol vannak fák, és árnyékosabb területen róhatjuk a kilométereket. Vagy menjünk olyan járművel, ahol valószínűleg bekapcsolják a légkondit. Amelyik buszon, vonaton nincs légkondi, arra semmiképp ne szálljunk fel kutyával ebben a melegben, mert sehogyan sem tudunk segíteni a forróságtól szenvedő kutyán, amikor a semmi közepén felsővezeték-szakadás történik.