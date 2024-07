Kötetlen foglalkozáson vesznek részt az Ózdi Városi Könyvtár egyik termében azok a gyerekek, akik jelentkeztek a Szeretet Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör nyári táborába, melynek hagyománya közel tíz évre nyúlik vissza. A szervezők igyekeznek minél többféle programot biztosítani a résztvevőknek.

Játék a táborban

Forrás: ozd.hu

„A célunk az ezzel, hogy megszerettessük az irodalmon kívül az írást a gyerekekkel, hiszen az egyik feladat minden évben, hogy valamilyen kis fogalmazást írjanak meg. Most idén például az, hogy egy családi emléket írjanak meg, amit nagy korukban sem fognak elfelejteni. De volt már satírverses kis füzetünk, volt olyan, hogy mangákat rajzoltunk” - mondta Fazekasné Szabján Erika, a Szeretet Gyermekei Alapítvány Ózdi Szép Szó Irodalmi Kör vezetője.

Miskolcról is jöttek

Az írás megszerettetésével nem titkolt céljuk az, hogy a civil szervezet tagjait gyarapítsák fiatal tehetségekkel. A könyvtárba nemcsak Ózdról érkeztek, hanem a közeli településekről is. Volt, aki Miskolcon hallott az irodalmi tábor lehetőségéről.

„Azért jöttem ebbe a táborba, mert az egyik legjobb barátnőmnek a nagyija csinálja ezt a tábort és megérdeklődtem, hogy miről is szól. Kiderült, hogy irodalmi tábor, én meg nagyon szeretem az irodalmat és nagyon szeretek olvasni. Úgy döntöttem, hogy egész jó lehetőségnek tűnik és eljöttem” - nyilatkozta Széplaki Flóra.

Könyves játékok

Babuczky Réka már több alkalommal vett részt a könyvtári táborban, számos dolog motiválta, hogy ismét jelentkezzen.

„Először is az olvasás miatt, mert nagyon szeretek olvasni, illetve a programok miatt, mert minden táborban legalább egy nap elmegyünk messzebbre túrázni. Volt, hogy már megnéztük a nagy könyvet. Most az edelényi kastélyba fogunk menni és azt is nagyon várom. Jó programokat szerveznek és sosem unatkozunk, mindig van valami, amit csinálhatunk” - emelte ki Babuczky Réka.

Az ügyesség, problémamegoldás is téma

A könyvek és az olvasás mellett kirándulások, könyves játékok és sok-sok élmény vár a gyerekekre ez alatt az egy hét alatt.