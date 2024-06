Egy pár évtizeddel ezelőtt erre a kérdésre a válasz egyértelmű volt, nyilván a nagyszülőhöz, de ha nem oda, akkor iskolai táborba, ha meg ez sem megy és mondjuk már tíz éves elmúlt, lesz „kulcsos” gyerek. Ezek a tételek manapság megdőlni látszanak, a nagyszülők vagy olyan idősek, hogy már nem tudják, akarják vállalni a lurkókat vagy olyan „fiatalok” hogy még ők is dolgoznak. A „kulcsos” gyerek fogalma is már kisebb arányban életképes, mert sem a közbiztonság, sem az egymás iránti bizalom nincs azon a szinten, hogy ez jól működhetne. Marad a tábor, de ha nem kapunk időben észbe, sajnos arról is lemaradhatunk.

Szülői igényeket is figyelembe vesznek

Temesvári Éva Rita, a Miskolci Csodamalom Bábszínház ügyvezetője kérdésünkre elmondta, hogy a tavalyi évadban indították újra a táborozás lehetőségét és az érdeklődés rögtön minden várakozást felülmúlt. Már tavaly is az volt tapasztalható, hogy februárban meghirdették és már áprilisban be is teltek a helyek. Idén is hirdettek négy tábort „Csodamalom csodái” címmel és mivel szerettek volna a szülők igényeihez igazodni, június 24-től indították el az elsőt. Mivel voltak visszajelzések, hogy nagyon rossz hogy augusztus végén már nem lehet a városban tábort találni, ezért augusztus 12-től is indítottak egy turnust és ráadásképpen augusztus 20-a után egy rövidebb három naposat, ahol különböző kézműves technikákat lehet majd elsajátítani.

Erre a három napos foglalkoztatóra még lehet jelentkezni. A szervezők azzal is szerettek volna kedvezni, hogy ez az öt napos táborok feléért elérhető és a testvérek számára tíz százalékos kedvezmény is igénybe vehető. Ahogy a többi táborban itt is napi háromszori étkezést kapnak a gyerekek, speciális igényeket, ételérzékenységet is figyelembe vesznek. Ügyeleti rendszer működik, tehát már hét óra harminc perckor érkezhetnek és fél ötkor távozhatnak, a szülők munkaidejéhez igazodva.

Összefogva, sokkal könnyebb

Szabó Zsuzsanna lánya már 16 éves de jól emlékszik mikor még Liza kisebb volt, több gondot okozott a nyár megoldása. Egyetlen gyermek, így anyagilag is megtehették, hogy táborokba íratták a kislányt, járt sport- és tánctáborokba. A településen, ahol élnek, református hittan tábort és önkormányzati tábort szerveztek, ezeken is mindig részt vett. Természetesen a nagyszülők is segítettek, amiben csak tudtak. Amikor tíz éves elmúlt és ötödik osztályos lett, Liza szerzett három barátnőt, akinek a szüleivel kialakítottak egy működőképes rendszert. Nyáron mind a négy családhoz mennek a lányok, három négy napra együtt. Ilyenkor a vendéglátó család oldja meg a lányok ellátását és felügyeletét. A nyár megkoronázása a bogácsi közös nyaralás, ahol különböző sport – és szabadidős tevékenységeket végeznek egy vállalkozó szülő felügyeletével, majd a végén az összes család együtt bulizik.