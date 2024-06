Szemmel látható, hogy nincs kapcsolat a ragasztóréteg és a burkolólap alsó síkja között. Légréteg van a lap jó része alatt. Akad botlásveszélyes rész is a meglévő és az új burkolat közötti szinteltérés miatt. Egyébként a fényes felület is fog meglepetést okozni ősszel, télen. Lesz mit gipszelni a járókelők végtagjain a sürgősségi osztályon. A műszaki átadás-átvétel során már ha történt ilyen akkor a burkolólap teljesítménynyilatkozatán megtalálhatók azok az értékek, amik jelzik, mire is alkalmas ez a burkolólap.