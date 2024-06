Halmosi Sándor költő Rubljov Rinpocse. A belső ikon című verseskötetének bemutatóját tartják június 28-án, pénteken délután fél 6-tól a miskolci Sub Rosa Caféban, az egykori Képcsarnokban. Az esemény Kégl Ildikó irodalmi programsorozatának következő rendezvénye, a miskolci író, költő, kritikus, a Magyar Írószövetség Észak-Magyarországi Írócsoportja titkára egy meglepetéssel is készül, hiszen Filip Tamás József Attila-díjas költő is Miskolcra érkezik, és ő is részt vesz az esten. Halmosi Sándor verseiből Harsányi Attila színművész olvas fel.

Kégl Ildikó és Halmosi Sándor