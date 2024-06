Ónod és Bodrogkisfalud is felkerült arra a listára, amely összegyűjtötte azokat a településeket, ahol a legnagyobb szinten drágultak az ingatlanárak az elmúlt években. Az ingatlan.com adatai alapján készült kutatás arra is rámutat: a trendek akár befektetői szempontból is érdekesek lehetnek, hiszen egyes fejlődő vidéki települések ingatlan értéknövekedése jelentős hasznot hozhat annak, aki jól becsüli meg a térség ingatlanpiacának várható alakulását. A helyi ingatlantulajdonosok pedig abban a kedvező helyzetben találhatják magukat, hogy a birtokukban lévő lakásukon keresztül a vagyonuk is jelentősen növekedett.

Megugrottak az ingatlanárak

Ónod esetében megkerestük a település polgármesterét a mesés ingatlanárak alakulása miatt. Tarnóczi József elmondta, hogy szerinte ez csak azzal magyarázható, hogy sokan irreálisan magas áron hirdetik az ingatlanjaikat.

Különösebb okokról nem tudok, azt viszont én is több ingatlanhirdetésben tapasztaltam, hogy az átlagosnál magasabb árat kérnek az eladók

– mondta. Ennek hátterét is kifejtette: több ingatlan öröklődik a településen, amelyet rendszerint ingatlanértékesítő iroda útján árulnak.

Ezek az irodák gyakran nagyon magasabb áron hirdetik, azonban a tényleges adás-vételnél a piaci áron kelnek el javarészt az ingatlanok

– hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy nem éreznek a településen jelentősebb változást az árak tekintetében.

A legendás Bodrogkeresztúr

A top 10 közé került Bodrogkisfalud is, amelynek háttere már jóval egyszerűbben megmagyarázható. A település szomszédságában található Bodrogkeresztúr, amely arról ismeretes, hogy zsidó zarándokhellyé vált, ugyanis itt található, Reb Steiner Saje csodarabbi emlékháza. Az árak az elmúlt években kezdtek el nőni, ahogy egyre több embert kezdett vonzani a csodarabbi sírja. A haszid zsidó közösség évek óta jár Reb Steiner Saje (1851–1925) egykori lakhelyére. A rabbi nemcsak a zsidóság, hanem a keresztény lakosság körében is híres volt, gyakran messze földről is felkeresték tanácsért. A tetteit legendák őrzik, mint ahogy híres lett a karosszéke is, amiből szinte soha nem állt fel. Így nem meglepő, hogy akár befektetési, akár lakhatási szempontból is a szomszédos településeken vásárolnak ingatlanokat, amelynek jelentős árképző avatása van, a kereslet-kínálat alapján.