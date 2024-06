Ez pedig nem más, mint a közösség és a közösséget összetartó erő. Szükséges-e egy vármegyei önkormányzat szintjén közösségekkel foglalkozni? – teheti fel magának a kérdést az ember. A választ a vármegyei önkormányzat eredményeiről szóló cikksorozatunk utolsó részében megtaláljuk.

A vármegyei önkormányzatok törvényben meghatározott feladata a terület- és településfejlesztés. Ennek részeként Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata koordinálta a TOP-os, vagyis a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, és koordinálja a TOP Plusz elnevezésű támogatási rendszer forrásait. A TOP-okat pénzügyileg tavaly év végén zárták, a TOP Plusz pedig a jelenlegi fejlesztési időszak. Mindkettőben a beérkező települési fejlesztési terveket szakértőkkel véleményeztették, véleményeztetik, majd a vármegyei fejlesztési stratégiát szerint, a helyi igényekre reagálva osztják szét a rendelkezésre álló forrást. Emellett azonban a vármegye önkormányzata önként vállalt feladatokat is végez. Ezek a családbarát fejlesztések és a gazdaság további erősítése mellett az identitás, a helyi közösségek erősítéséről szóltak.

– A szülőföldünk iránt érzett kötődésünkre figyelnünk kell, hiszen a békés, boldog élethez ez is elengedhetetlen. Mi itt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében rendkívül szerencsések vagyunk, hiszen van mire büszkének lennünk, van mihez kötődnünk. Nagyon sok értékünk van és gazdaságunk erősítése és a fejlesztések mellett fontosnak tartom, hogy ezeket az értékeket összegyűjtsük, megismerje minden vármegyében élő, ezzel pedig erősítsük az identitásunkat, mind helyi, mind vármegyei szinten

– mondta el Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke, utalva egyfelől a Vármegyei Értéktár munkájára, amelynek szintén elnöke, és utalva az önkormányzat elmúlt években megvalósított Identitás erősítése, valamint az Identitás további erősítése projektjükre.

– A Vármegyei Értéktár jelenleg 264 értéket tartalmaz és ezzel ennyi értéket tárt fel, mutatott meg a nagyvilágnak. Ebben megtalálható turisztikai, természeti és épített környezet, kulturális örökség vagy gasztronómia érték egyaránt. Az elmúlt két évben identitáserősítő programsorozatunknak köszönhetően több mint 60 000 emberrel találkoztunk, és több mint 700 programot valósítottunk meg szerte a vármegyében. Megjelentettünk négy hiánypótló kötetet, így már a könyvkiadás területén is jártasságot szereztünk. Összegyűjtöttük Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye legszebb népmeséit, kötetbe rendeztük a hagyományos, ránk jellemző recepteket és két helytörténeti kiadványt is készítettünk – sorolta a konkrét eredményeket a vármegye önkormányzatának vezetője. Kiemelve, hogy mindezek mellett a közösségépítés egyik fontos helyszíne lett az Edelényi Kastélysziget, amelynek üzemeltetése már közel egy éve a vármegye önkormányzatának feladata. A kastélyban télvíz idején jégpályát állítottak, ahol a közönségkorcsolyázás mellett iskolás gyerekeknek korcsolyaoktatást tartottak, az adventi koszorú gyertyáit is a Kastélyszigeten gyújtották meg, és volt kertmozi, színházi előadás, kiállítások, húsvéti program, gyermeknap és még számos más esemény. Az újranyitást követő első félévben több, mint 16 ezren jártak Magyarország egyik legszebb barokk kastélyában, és idén is több mint tízezren vettek már részt az Edelényi Kastélysziget eseményein.