Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye büszkélkedhet a legtöbb településsel Magyarországon, összesen 358 található itt. A legnagyobb lélekszámú település Miskolc, a vármegye székhelye. Magyarország legkisebb települése Debréte, ez el is árulja, mi a másik rekord, ami vármegyénkhez köthető.

A legkisebb szavazókör

Debréte annyira kis lélekszámú település, hogy mindössze hatan élnek ott életvitelszerűen, tudta meg a boon.hu a választás napján. A mindössze tizenöt választásra jogosult lakossal rendelkező településen a szavazás a könyvtárban zajlott, ahol nem volt nagy versengés. A polgármesteri posztért Csigó Tibor indult egyedül, aki már tíz éve vezeti a falut. A tíz megjelent választópolgár 100 százalékos támogatását élvezve újabb ciklusra kapott bizalmat. A két képviselői helyért három jelölt szállt versenybe, ahol Eperjesi Ferenc Istvánné és Jakab László összesen nyolc szavazatot kaptak, míg Dunai Zoltán három szavazatot szerzett.

Szavazás Debrétén, az ország legkisebb szavazókörében.

Fotó: Vajda János

A legfiatalabb polgármesterjelölt

Az ország legfiatalabb polgármesterjelöltjét is vármegyénk adta. A 18 éves Tamás Ferenc Múcsonyban indult a polgármesteri székért, és nagy reményekkel vágott neki a megmérettetésnek. A legfiatalabb jelölt idén érettségizik, a választási plakátjain is az érettségi tablóképe szerepelt. A négy polgármesterjelölt közül a szavazatok 11,68 százalékát sikerült megszereznie. Múcsonyban a polgármester-választást Viszlai Viktor független jelölt nyerte 60,02 százalékkal, aki immár harminc éve vezeti a települést. Rajtuk kívül még ketten indultak a polgármesteri székért: a Mi Hazánk jelöltje, Kohut Kornél 14,32 százalékot kapott, míg a független Komáromi Benjámin 13,98 százalékot ért el. Tamás Ferenc önkormányzati képviselőnek is jelöltette magát és Facebook posztja szerint a következő önkormányzati választásokon is megméretteti magát:

– Tizenhat szavazat hiányzott a képviselő-testületbe való bejutásomhoz. Köszönöm a bizalmat és reménykedem benne, hogy 2029-ben még több múcsonyi lakos bizalmát sikerül elnyernem.

Az ország legfiatalabb polgármesterjelöltjének az érettségi tablóképe szerepelt a választási plakátján.

Forrás: Facebook

A legtöbb nemzetiségi jelölt

Kázsmárkon indult a legtöbb kisebbségi jelölt az országban, erről a választás napján tudósított is portálunk. A települési roma nemzetiségi önkormányzat öt képviselői helyére 29 jelentkező volt a valasztas.hu adatai szerint. A részvételi arány is magas volt, a névjegyzékben szereplő roma nemzetiségi szavazásra jogosultak közül 259 fő, vagyis a választópolgárok 90,35 százaléka megjelent a voksoláson.