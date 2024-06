A honatya – aki maga is részt vett a szavazópolgárok személyes, közvetlen megszólításában – azt mondta: az elmúlt napokban 151 aktivistájuk bevonásával mintegy 23 ezer tájékoztató levelet kézbesítettek. Vasárnap például Páciban és Ricsén is jártak, ahol munkatársaikkal, aktivistáikkal, jelöltjeikkel közösen számtalan családhoz kopogtattak be és egy kivétellel mindenhol szívesen hallgatták meg a szavazás tétjéről szóló tájékoztatót.

Fotó: Bódisz Attila

A képviselő úgy véli, a visszajelzések szerint nagyon jó döntés volt az önkormányzati és az európai parlamenti (EP) voksolás összevonása, mert az emberekben korábban nehezen tudatosult, miért is fontos hangot adniuk a véleményüknek az EP választáson. Most azok közül, akikhez bekopogtattak, sokan elmondták: a nagyszüleiktől gyakran hallották, hogy bármi is történhet, csak háború ne legyen soha!

Fotó: Bódisz Attila

Az aktivisták gyakran szembesültek azzal, hogy a felkeresett választópolgárok már leszavaztak ugyan, ennek ellenére szívesen beszélgettek velük a nagypolitikai és a helyi ügyek fontos kérdéseiről és a korábbi alkalmakon tapasztaltakkal ellentétben meg is nyíltak az őket felkeresők előtt.

Dr. Hörcsik Richárd tájékoztatása szerint vasárnap, a délután második felében Abaújban folytatja a személyes találkozókat a választópolgárokkal.