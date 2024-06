Emlékszel még, milyen VAKÁCIÓ feliratokat készítettetek a tanév utolsó napjaiban? Az ó betű óra volt, a c kifli vagy banán, a v pedig egy nagy gombóc fagyi? Nyolc nappal a tanév vége előtt megkezdtük a tábla elfoglalását. A felkiáltójellel indítottunk, innen haladtunk vissza napról napra. Ezzel jelezve a tanárnak, nincs helye itt már a tanulásnak, a nyári szünetre gyúrunk.

Vakáció felirat foglalja el az iskolai táblát a Fazekasban is

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Emojik és kedves rajzfilmfigurák a vakáció feliratban

2024-et írunk és a Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai is folytatják a hagyományt. De vajon mennyire különböznek a mai gyerekek alkotásai a húsz évvel ezelőtti diákokétól?

A technológiai fejlődés és a digitális kor beköszönte jelentősen megváltoztatta a gyerekek rajzolási és írási szokásait. Húsz évvel ezelőtt a krétás írás volt az egyetlen módja annak, hogy a diákok kifejezzék a nyári szünet iránti örömüket. A feliratot gyakran egyszerűen, de lelkesen írták fel, esetleg kis virágokkal, napocskákkal vagy lufikkal díszítve.

Ma azonban a diákok sokkal több lehetőséggel rendelkeznek a kreativitásuk kifejezésére. Az interaktív táblák és digitális eszközök használatával a „VAKÁCIÓ” felirat megjelenítése is változatosabbá vált. Az okostáblákon színes és mozgó grafikákat is készíthetnek, akár animációkat is beilleszthetnek. A technológia lehetővé teszi, hogy a gyerekek a saját kreatív ötleteiket valósítsák meg, legyen szó színes betűkről, rajzolt figurákról vagy digitális matricákról.

A mai diákok gyakran használnak modern, színes markereket, amelyekkel részletesebb és élénkebb rajzokat készíthetnek. Az emojik és a digitális ikonok is gyakran megjelennek a táblákon, kifejezve a gyerekek modern világban való tájékozottságát. Az interneten elérhető minták és ötletek inspirációt nyújtanak a gyerekeknek, így a „VAKÁCIÓ” felirat gyakran egyedi és személyesebb.

Míg a technológia fejlődése jelentős változásokat hozott, az alapvető öröm és izgalom, amit a vakáció hoz, nem változott. A gyerekek továbbra is lelkesen írják fel a „VAKÁCIÓ” szót, a Fazekas kisdiákok még a hagyományos módszerrel.