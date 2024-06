Üstökkel, bográcsokkal, valamint más sütő-főző eszközökkel és természetesen jó hangulattal telt meg a széphalmi Kossuth-kert szombaton. Huszonegyedik alkalommal rendezték meg ugyanis a közigazgatásilag Sátoraljaújhelyhez tartozó városrészben a Nemzetközi Vad- és Halételfőző Versenyt és Térségi Vadásznapot.

Készül a szlovákiai szürnyegiek kolbásza

Fotó: BSZA

Az önkormányzat, valamint a Kossuth Lajos Művelődési Központ által megrendezett eseményen Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere tudósítónknak elmondta: a kezdetekkor a Magas-hegyen szervezték meg a programot, ami – bár mai szemmel nézve rendkívül amatőr körülmények között zajlott le akkor – tele volt jókedvű, boldog emberekkel. Ez bátorította őket a folytatásra. Azt a helyszínt hamar kinőtték, akkor került át a rendezvény a Kossuth-kertbe, ami nagyon bevált. Hozzátette: eleinte körülbelül húsz csapat vett részt a versenyben, a csúcs eddig százharminc csapat volt, idén több mint félszáz társaság főzte meg azt a vad-, vagy halételt, amire a legbüszkébb.

Készül a finom vadétel

Fotó: BSZA

Szamosvölgyi Péter hozzátette: céljuk, hogy ismét száz fölé emelkedjen a főzőcsapatok száma. Kiemelte: a szórakoztató programok és a gasztronómia sajátos egyvelegét kínáló rendezvény rendkívül népszerű, már nemcsak a térségből, hanem távolabbi nagyvárosokból, valamint a határon túlról, a szlovákiai területekről is minden alkalommal érkeznek vendégek és főzőcsapatok is.

Kivételes vonzerő

Dr. Bárándy Péter, egykori igazságügyi miniszter, az Országos Magyar Vadászkamara etikai bizottságának elnöke a kezdetektől résztvevője az újhelyi vadételfőző versenynek. Beszédében elmondta: az országban sok helyen tartanak helyi, vagy térségi vadászati programokat, de olyanról, amely ilyen hosszú ideje fennáll, nem nagyon tud. Ez véleménye szerint a szervezők kitartását dicséri. Hozzáfűzte: a rendezvény nagyban illeszkedik ahhoz a törekvéshez, hogy a zempléni tájegység újra a térséget megillető helyre kerüljön ezen a téren is. Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője kifejtette: Zemplénben nagy hagyománya van a vadászati kultúrának. A régióban ez nem csupán egy sport volt, hanem megélhetési forrás is. Kiemelte: a zempléniek szerencsésnek mondhatják magukat, mert erdeik vadban gazdagok és a hozzá kapcsolódó gasztronómia is kivételes vonzereje a turisztikának. A honatya mindemellett kiemelte azt is, hogy a vadételek egészségesek, a sátoraljaújhelyi vadételfőző verseny pedig hozzájárul ezek népszerűsítéséhez is. A program keretében pálinkaversenyt is rendeztek.