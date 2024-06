Az elmúlt időszakban számos igen kedvező jegy- és bérletterméket és további kedvezményeket vezetett be a MÁV-VOLÁN-csoport: az ország- és vármegyebérleteknek, valamint a napijegyeknek, illetve például a 14 év alattiak díjmentes utazásának köszönhetően a közösségi közlekedés egyre jobb és vonzóbb alternatívát jelent, amikor utazástervezésről van szó. A Balaton menti korábbi, szezonális díjtermékek is ezekhez igazodva egyszerűsödtek, például a 72 órás érvényességű, illetve a 26 év alattiaknak szóló változatok megszűntek, de a Balaton24 továbbra is remek kiegészítő lehetőséget nyújt a térségben utazóknak.

A Balaton24 napijeggyel a korábbi években megszokottak szerint a Balaton körül, továbbá Tapolca és Sümeg között vasúton másodosztályon, a balatonfenyvesi kisvasút vonalán, valamint a Volánbusz által jellemzően a tó partján közlekedtetett helyközi autóbuszokon lehet korlátlanul utazni az érvényesség kezdetétől számított 24 órán át (szezonon kívül adott naptári napon). A Balaton24 napijegy a MÁV-START pénztárakban és automatákban továbbra is mindössze 1090 forintért, online felületen a megszokott 5% kedvezménnyel, 1035 forintért váltható meg.

Ez nagyon jó lehetőség, ha vármegye határokat átlépve szeretnénk egynapos kirándulást tervezni: például Keszthelyen nyaralva ellátogatnánk a Sümegi várba, vagy épp Balatonboglárról indulva tennénk egy sétát a keszthelyi Festetics-kastélyban, illetve kicsiknek-nagyoknak remek programlehetőség a balatonfenyvesi kisvasút is, ahova szintén érvényes a Balaton24 napijegy.

A kombinált vonat-busz utazások megtervezéséhez nagy segítséget nyújt EMMA (Egységes Menetrend Magyarországon) rendszere. A Balaton24 jegyről minden információ itt megtalálható: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/balaton24