A kilátó (újjá)építése egy 2019-ben létrehozott országos turisztikai fejlesztés része. Az Északerdő Zrt. vezérigazgatója – Zay Adorján – jelentette be két évvel ezelőtt, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy kétszáz milliós fejlesztési projekt keretében erdei pihenők, kilátók és meteorológiai állomások épülnek. A program részeként épül meg a kilátó és a hozzá vezető tanösvény is, mintegy ötvenmillió forintból.

A kilátó elődjét – melynek építését az MTE Borsodi Bükk Osztálya finanszírozta – az ötvenes években bontották le a közelében kialakított katonai támaszpont, ismertebb nevén a Szikla miatt. Utazzunk vissza most a régi időkbe, és nézzük meg, hogy alakult ki az egyesület, majd a kilátó avatása kapcsán az akkori felsőosztály életébe is tekintsünk be egy kicsit.

Az MTE Borsodi Bükk Osztály megalakulása

A Magyar Turista Egylet Borsodi Bükk Osztálya 1894. június 17-én alakult meg. Első elnöke báró Vay Elemér (Borsod vármegye, majd Miskolc főispánja) lett, aki egészen 1914-ig látta el feladatát, hogy aztán tiszteletbeli elnökként még 1931-ig támogassa az egyesületet. Az egylet első tiszteletbeli elnökének Lichtenstein Józsefet (Miskolc volt ország­gyűlési képviselője) választotta. Vezetésében helyet kapott még: Bulyovszky Gusztáv, Petró József, Szentpáli István, dr. Ferenczi Henrik, Katona József, Andor Tivadar, Gállfy Ignác, dr. Gencsi Samu, Hidvégi Benő és Soltész Nagy Albert.

Az egyesület első „akciója” a szentléleki pálos kolostor mellett felállított turista-menedékház volt 1895-ben, de ők alakították ki az első turistautakat is a Bükkben.

Kilátó a Dolka-tetőn

A kilátó terveit készítő Szűcs Sándor (1872–1939) összefoglalta az egyesület működését egy cikkben, szó esik benne az épületről is:

,,A 40 év alatti turista alkotásaink közül idősorrendben a Dolkatetöi Zsófia kilátótorony építéséről s a hozzáfüzödő eseményekről kell megemlékeznem. Ezt a kilátót s a hozzá megépített turistautat, egyleti mérnöki minőségemben készített terv szerint 1900 havában építettük meg s a MTE 1900. évi miskolci közgyűlésével kapcsolatban rendezett szép kirándulás keretében adtuk át ünnepélyesen a használatnak. A közgyűlés s a hozzákapcsolódó szép kirándulások felejthetetlen élményei úgy nekem, mint turistatársaimnak, kik azokban részt vehettünk, örzöm is azokat a fényképeket, amelyek ez alkalomból a kiránduló csoportról, köztük dr. Téry Ödönről s budapesti turistatársaimról készültek. A kilátótornyot, — melyről Lillafüredre, a körüleső hegykoszorúra, annak mélyén a hámori tóra, a tokaji hegyre s alatta elterülő sík-ságra, stb. nyílik szép kilátás s amelynek 1262 korona költségéhez jelentősen hozzájárult egyesületünknek több évben is rendezett, nagysikerű, nyári táncvigalma, — báró Vay Béláné, szül. Teleky Zsófia grófnő alapítótag nevéről neveztük el Zsófia kilátótoronynak.”

(Turisták Lapja 1934, 217. oldal)

Szűcs Sándor egyébként harmincöt éven keresztül az Osztály mérnöke volt, és lehet, hogy ezt kellett volna előre írnom: a város főmérnöke is, Adler (Adorján) Károly távozása után.