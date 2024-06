Korábban jeleztük, hogy szükségünk lenne egy új gépkocsira, és képviselő asszony közbenjárására sikeresen megkaptuk ezt a korszerű járművet

– mondta. Azt is elárulta, hogy a külterületek megközelítésében lesz nagy szerepe a gépjárműnek. „Mivel az itteni terepviszonyok nem voltak megfelelőek a korábbi járművünknek, így most egy olyan autóval végezhetjük a szolgálatokat, ami kifejezetten erre lesz jó” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy nagyon sokat harcolnak az illegális hulladéklerakók és a fatolvajok ellen. „Nekünk nagyon jó az együttműködésünk a közrendvédelmi szervekkel és nap mint nap Szerencs város közbiztonságáért küzdünk” – tette hozzá.