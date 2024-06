Csupán pár percet igényel, de egyetlen véradással akár három emberen is segíthet a véradó.

„Minden vér értékes”

Molnár Marietta, a Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei véradásszervező koordinátora szerint ezekre az alkalmakra civilek és a készenléti rendőrség tagjai közül is sokan csatlakoznak a szervezett véradások során. A Toborzó Irodában évente 3-4 alkalommal szerveznek véradást, és az itt dolgozó katonák lelkesen eljönnek ezere az alkalmakra.

A véradás életet ment

Fotó: BOON

A véradás előtt érdemes bőséges folyadékot fogyasztani és enni, mert ilyenkor nagyjából 4.4 deciliter vért vesznek le. Maga a véradás csak 4-6 perc, de minden esetben megelőzi egy egy regisztráció és orvosi vizsgálat. Sokan félnek a véradástól. Ha valaki nagyon izgul, a kolleginák segítenek elterelni a figyelmét a folyamat közben. Vért adni 18 és 65 év között lehet. Műtétek, piercing, tetoválás esetén nem lehet vért adni”-foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat Molnár Marietta.

Persze minden vértípusnak különböző adottságai vannak. A leggyakoribb az A és a B vércsoport, Marietta azonban kiemelte, hogy az összes vércsoport egyaránt értékes:

A betegeknek minden vérre szükségük van. Az viszont kétségtelen, hogy az RH, a 0 és a B negatív vércsoport ritkább.

A nők évente négy alkalommal adhatnak vért, a férfiak ötször. Ötvenhat naponta lehet vért adni, mert ennyi idő kell a szervezetnek a megújuláshoz.

A katonák, a rendőrök és a terrorelhárítók szeretnek vért adni

Csoma Gábor százados, a IV. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda megbízott vezetője részt vett a szervezett véradás szervezésében. A százados örömmel tapasztalta, hogy a miskolci katonák szeretnek vért adni.

„Minden évben több alkalommal is részt veszünk a véradáson. A véradást alapvetően a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szervezet szervezi, és a Toborozó Iroda adja a helyszínt, a véradók egy részét. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy több egyenruhás szervezet is működik a Toborzó könyékén. Itt van a Készenléti Rendőrség központja, a Terrorelhárítási Központ vármegyei szervezete, a 112 Segélyhívó, a 10-es Területvédelmi zászlóalj is, ahonnan sokan jönnek vért adni” - beszélt a véradás résztvevőiről portálunknak Csoma Gábor.