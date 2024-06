„Olyan eset is lehetséges, hogy nem is tudnak a drogfogyasztásról, mert valaki belecsempészi az italukba. Arra szintén figyelni kell, hogy ha italt vesznek egy bárpultnál, akkor ne tegyék le a poharukat olyan felületre, ahol más is hozzáférhet - figyelmeztette a fiatalokat. - Inkább visszazárható palackos italt vegyenek, ha van olyan a szórakozóhelyen! Takarják le a poharukat! A szívószál az ujjuk közül jöjjön ki, nehogy valaki bele tudjon pottyantani bármit az italba, mert annak eszméletvesztés lehet az eredménye, és bármi megtörténhet.”