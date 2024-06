A trianoni területelcsatolások azonban nem változtattak azon, hogy a magyar nemzet tagjai továbbra is egy egységes és elválaszthatatlan közösséget képviselnek. Ezt a gondolatot jelképezi a Nemzeti Összetartozás Napja.

Trianon Miskolc és az ország sorsát is megváltoztatta a trianoni békeszerződéssel.

Forrás: Trianon Centenárium

Ebből az alkalomból beszélgettünk dr. Rózsa Györggyel, a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Levéltárának főlevéltárosával. Június 4. a trianoni békeszerződés napjához kapcsolódik, és ebből alakult ki napjainkra a Nemzeti Összetartozás Napja.

Trianon traumája megerősítette a magyarság összetartozását

A történelmi tragédián felülemelkedő magyarságra emlékezik a Nemzeti Összetartozás Napja. Dr. Rózsa György szerint hosszú évtizedekig nem lehetett Trianonról beszélni:

„Ez manapság megváltozni látszik, hisz Trianonról nemcsak mint veszteségről kell beszélnünk, hanem arról a gondolatról is, hogy a határon túli magyarokért felelősséggel tartozunk. Ők kulturális és etnikai értelemben is az összmagyarsághoz tartoznak, és június 4-e, a Nemzeti Összetartozás Napja segíti ennek az összetartozásnak a megerősítését. Ez egyrészt egy gyásznap a trianoni békekötés aláírásával, azonban az összetartozást is megerősíti azzal a tudattal, hogy az összmagyarság jelenleg nem a mai magyarországi határok között él csupán. A magyarság egy egységes, egyetemes gondolat, amit szimbolizál a Nemzeti Összetartozás Napja.”

Miskolcon emlékművet is szenteltek ennek a jeles napnak, ahogyan ezt korábban megírtuk. Mert Trianon Miskolcon is mindent megváltoztatott.

Trianon előtt a csehek megszállták Miskolcot

Dr. Rózsa György röviden bemutatta a Trianont megelőző kaotikus történelmi időszakot.

Az Osztrák-Magyar-Monarchia felbomlásának időszaka egy rendkívül zavaros korszak volt a magyar történelemben. Egy több évszázados magyar korszak zárult le 1918 őszén, a köztársaság kikiáltásával.

Dr. Rózsa György: "Magyarország a trianoni döntéssel óriási anyagi és társadalmi veszteséget szenvedett..."

Fotó: ÉR

„A vesztes első világháborút követően 1918 decemberének végén a csehek már elfoglalták Kassát, a gömöri területeket, Zemplén vármegye jelentős részét és Tornát. Csak idő kérdése volt, hogy Miskolc is az ő befolyásuk alá kerüljön. 1919 május 2-án vonultak be Miskolcra a cseh csapatok. Elfoglalták a várost, ugyanakkor Sátoraljaújhelyt is és statáriumot hirdettek. A magyarok ellentámadása 1919 május 20-a után indult meg. Ezt követően sikerült Miskolcot és a borsodi területek jelentős részét visszafoglalni”.