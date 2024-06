Országszerte tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel, interaktív eseményekkel, workshopokkal, családi- és gyermekprogramokkal, valamint érdekes meglepetésekkel várták az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénysorozatán az utóbbi évekhez képest rekordszámú, közel 450 intézmény (133 budapesti, 314 vidéki) több mint 2900 programot kínált az estére. 328 260 belépést regisztráltak a rendezvénysorozaton.

Több, mint másfél millió oldalletöltés

Rendkívül népszerűek voltak a Múzeumok Éjszakája nagykövetének, Csőre Gábor Jászai Mari-díjas színművésznek a programajánló kisfilmjei, amelyek a rendezvénysorozat hivatalos Facebook és Instagram oldalain láthatóak. Ennek is köszönhető, hogy a Facebook oldal követőinek száma idén már meghaladta a 74 ezret, a rendezvény hivatalos weboldalát pedig 170 ezren böngészték, összesen egymillió hétszázezer oldalletöltést generálva. A MUZÉJ telefonos alkalmazást idén is több mint 5800-an töltötték le.

Az idei adatokból jól látszik, hogy vidéken is egyre népszerűbb a Múzeumok Éjszakája. Külön öröm, hogy ez nem csak a kiemelt helyszíneken van így; számos népszerű vidéki kiállítóhely látogatottsága megközelítette, olykor elérte vagy túlszárnyalta a fővárosban eddig megszokottat, ezáltal egy új tendencia látszik kirajzolódni.

Szép számmal szerepelnek a vidékiek

A leglátogatottabb múzeumok sorát idén is a Szépművészeti Múzeum vezeti kereken 15 000 látogatóval, második helyen a Magyar Nemzeti Múzeum végzett 13 555 regisztrált belépéssel, a harmadik legnépszerűbb pedig a székesfehérvári Szent István Király Múzeum volt, amelyre 12 620-an voltak kíváncsiak. A TOP 20-as listában szép számmal szerepelnek vidéki múzeumok is, egyebek mellett Székesfehérvár, Kecskemét, Keszthely, Debrecen és Szeged is képviselteti magát intézményeivel.

A következő Múzeumok Éjszakáját 2025. június 21-én szombaton rendezik meg!