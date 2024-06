Ahogy a boon.hu részletesen beszámolt róla, a 950 éves településen, Tokajban történelmi léptékű turisztikai fejlesztések indultak annak érdekében, hogy a Tokajba látogató vendégek a világörökségi rangnak megfelelő környezetben tölthessék szabadidejüket. Egy fejlesztésnek köszönhetően a főtér és a főutca egy hosszabb szakasza újulhat meg a következő években.

Ez épül a lebontott tokaji áruház helyére

Fotó: BOON

Új parkokat alakítanak ki, kávézók és éttermek nyílnak majd, amik ismét élettel töltik meg a belvárost. Mindezek mellett renoválják Tokaj számos ikonikus épületét is, így többek között a műemléki városházát, a járási hivatalt, valamint a Zákó-házat is. Új életre kel a valamikori Arany Sas szálló évtizedek óta üresen álló épülete is. Rehabilitációját követően rendezvényházként funkcionál majd.

Lebontott áruház

A kormány által jelentős összeggel támogatott fejlesztési program egyik látványos első elemeként fontos lépésre szánta el magát Tokaj város önkormányzata. Úgy döntöttek, hogy megszabadulnak a főteret csúfító szocreál áruházépülettől, az üresen álló Tokaj áruháztól. 2023 novemberében kezdődött el az épület bontása, amelynek nyomán ma már csak egy üres telek áll az egykori áruház a környezetbe már nagyon nem illő, elavult épülete helyén.