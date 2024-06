Forrás: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Rekord összegű támogatás

Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese köszöntő beszédében kiemelte, hogy az MBH Bank a létrejöttét követően is tovább vitte egyik jogelődjének tradíciót idén azzal, hogy támogatja az Országos Borversenyt. Ezáltal, valamint finanszírozói tevékenysége révén is segíteni akarja a borászatokat, mert célja, hogy aktív szerepe legyen az ágazat fejlődésében, főként a most kezdődő pályázati időszakban, amikor rekordösszegű beruházási támogatás lesz elérhető az agrárium és az élelmiszeripar számára. „Rendkívül fontos, hogy ezeket a forrásokat jól használja fel az ágazat.”

Fejlesztésekre és innovációkra van szükség

Dr. Nagy István miniszter megnyitó beszédében külön kiemelte, hogy a borásztársadalom az, amely az elmúlt évtizedekben példát adott arról, hogy jó helyzetfelismeréssel és abból fakadó stratégiával, az alkalmazkodás képességével közösen nyertesekké tudunk válni, hangsúlyozta továbbá, hogy meg kell fejtenünk és meg kell találnunk, hogy mivel nyerhetjük meg a fiatalokat a kulturált borfogyasztásnak, valamint hogyan tudjuk számukra vonzóvá és élménnyé tenni a bort.