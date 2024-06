Az ereklye körüli tevékenységeink folyamatosak. A tavalyi Eucharisztikus Kongresszus idején készíttettünk egy új ereklyetartót Mezei Kata művész közreműködésével. Az új utazó ereklye most fog először körbejárni Tokaj-Hegyalján. Emellett az ereklye restaurálása is megtörtént, így most régi patinájában térhet vissza Monokra. Továbbra is az a célunk, hogy minél több ember megismerje és tisztelje Szent Orbán pápa örökségét, mind a régióban, mind világszerte