A júniusi Miskolci Termelői Nap tematikája - hiszen a Városháza egyik zöld projektje települt ki - környezetünk megóvása. Az eseményt a közvetlenül a termelők által kínált portékákkal együtt a szokott helyen, az Erzsébet Téren találták a látogatók.

Ajándék a válaszokért

A HungAIRy LIFE projekt standjánál a komposztálásról, komposztkeret igénylési lehetőségről és a városi levegőminőségről tájékozódhattak az érdeklődők. A levegőminőségről szóló kérdőív kitöltői fatollat kaptak ajándékba.

Természetesen akik a szokásos termékeket keresték, azok is megtalálták számításukat. A törzsközönséget a megszokott eladói kör igyekezett kiszolgálni maradéktalanul. Irénke néninek megvannak a szokásos standjai, ahol az enni-innivalót szerzi be, ám szisztematikusan minden egyes alkalommal kipróbál egy-egy új terméket is. Most a különleges sajtok között válogatott, és már alig várta, hogy a kóstolás után az otthoniakat is meg tudja kínálni szerzeményéből.

Ferenc a csípős ízeket kedveli, így a chili-kínálatból válogatott. Legutóbb azt olvasta, hogy nem feltétlenül jó élettani hatású a „brutál” kategória – amit ő előszeretettel vásárolt, így kipróbálta az egy fokkal enyhébb, „lájtosabb” változatot, remélve, hogy a gasztronómiai élmény ugyanaz marad ezzel is, mivel gyakorlatilag mindent, amit csak lehet, chilivel ízesítve eszik.

Péter feleségével, Arankával a kimerült mézkészletüket igyekeznek szokásuk szerint a termelői piacon felfrissíteni.

Rengeteg gyenge minőségű, hamisított mézet lehet kapni és még nem is olcsóbb áron, ezért térünk mindig ide vissza a megszokott termelőhöz

– indokol Aranka. A mézet nem csak a téli, náthás időszakban veti be, hanem gyakorlatilag ezzel édesít mindent – tudtuk meg.