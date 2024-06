Csigó Tibor polgármesterként kilencedik éve tölti be a tisztséget, előtte négy évig alpolgármester volt. A településnek 1262 óta van történelme, a polgármester vallja, hogy ha ennek a kis községnek van múltja, akkor cél, hogy legyen jövője is. A hossztávú cél, megtartva a hagyományokat egy európai, kulturált, tiszta környezetet létrehozni. Ez a falu egy gyöngyszem, hiszen itt még a csend is hallható. Nagyon sokan látogatnak a településre akár turistaként, akár úgy hogy ingatlant vásároljanak. Ezért szeretnének a polgármesteri hivatal épületében egy nagyobb szálláshelyet létrehozni. Közösségi alkalmakat is szerveznek, falunapot, polgármester találkozókat, amelynek mindig nagy sikere van, tette hozzá.