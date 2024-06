Csernobil idején majdnem vasutasok költöztek a miskolci óvóhelyre

Az épületet kifejezetten azért hozták létre, hogy a dolgozók itt vészeljék át háborús helyzetben a váratlanul felmerülő légitámadást. És ha véget ér a vészhelyzet, innen is folytatni lehessen a munkát, a vasúti területek helyreállítását. Igaz, élesben még soha nem használták a miskolci létesítményt, hiszen az 1954-ben épült, és azóta nem volt háború. 1986-ban a csernobili katasztrófa idején azonban felmerült a lehetőség, hogy a vasúti dolgozók beköltözhetnek az óvóhelyre, ha súlyosbodik a helyzet – erre szerencsére nem került sor.

Robbanáskor eszelősen erős légnyomás keletkezik, pusztító hatással. Azért alakították ki az óvóhelyen a légzsilipet, hogy a „bunker” belső tereit megvédje a külső térben keletkező nagy légnyomás rombolásától. Szembeötlő volt számomra, hogy két lépcsőház helyezkedik el az óvóhelyen. Támadás esetén ugyanis nagy tömegnek rettentő gyorsan kell bejutnia a védelmi épületbe, ezért úgy alakították ki őket, hogy a két bejárat lépcsőfeljárói félszintenként keresztezzék egymást, és ne legyen közös terük. Így oldották meg, hogy támadáskor az északi és déli oldalon beáramló tömeg ne ütközzön egymásba, és semmiképp ne alakuljon ki pánik.

A régi háborús filmek hangulatát idézte az óvóhely parancsnoki helysége. Itt szükség esetén hangosbeszélőn történne az utasítások kiadása, és itt lehet ki-be kapcsolni a tetőn lévő légoltalmi szirénákat. Az irányító helységben munkálkodó vezetők a kapott jelzések alapján egy táblán jelölnék a miskolci állomás sérült vágányait, és döntéseket hozhatnának a miskolci Tiszai vonatforgalmának helyreállításával kapcsolatban.

Miskolc elsötétülésekor is lenne áram a bunkerben

Én egy lényegesen kisebb objektumra számítottam, ehhez képest a légó 4 szintes, mivel a földszint mellett 3 emeletet is magában foglal. A lépcső alatt akkumulátorok vannak elhelyezve, ezek az elektromos szolgáltatás megszűnése esetén is biztosítják a vészvilágítást. Az épület áramellátása akkor is működne, ha a város villamos energiaellátása megszűnne. Egy 20 kVA teljesítményű dízel üzemű aggregátor biztosítja a terület áramellátását.