„Inkább zárható iskolai szekrények kellenének, és kötelező lenne abban hagyni a mobilt tanítás idejére. Én nem örülnék, ha nem lenne semmilyen kapcsolati lehetőségem a gyerekekkel, amíg haza nem érnek.”

„Az életből sem lehet kitiltani. Meg kell tanítani a gyerekeket, hogy hogyan kell értelmesen használni a telefont.”

„Van olyan iskola ahol tanári asztalon van egy doboz, amibe beleteszik a telefont, óra után pedig visszakapják.”

A tanárok kihasználják a lehetőségeket és együttműködnek a szülőkkel

Egy név nélkül nyilatkozó pedagógus elmondta, hogy a tiltás már nem megoldás a mobilhasználat problémájára. A gimnáziumban, ahol dogozik, prevenciós előadásokkal igyekeznek a gyerekeket megtanítani az eszközök helyes használatára.

Nyelvtanárként a gimnazisták körében maximálisan kihasználja annak a lehetőségét, hogy a gyerekek az online feladatokat nem tanulásként, hanem játékként élik meg.

Egy nyolcosztályos gimnázium hatodikos osztályának osztályfőnökeként pedig a szülőkkel történő egyeztetés után reggel összeszedi a mobilokat, amiket a tanítás végén kapnak vissza tőle a tanulók. Hozzátette, hogy vannak speciális esetek, mert az intézményükben van olyan diabéteszes gyermek, akinek a mobiltelefonján található applikáció elengedhetetlen az egészsége szempontjából, de arról, hogy ő használhatja ezt órákon is, tájékoztatva lett a nevelőtestület.

Miért ne lehetne mobil segítségével tanulni, házit írni? Nem kellene inkább megtanítani a gyerekeket jól használni az okostelefonjukat?

Fotó: fizkes / Forrás: Shutterstock

A diákok szerint szükséges a mobil a mindennapokhoz

Szabó Sára, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 10. évfolyamos tanulója és az iskolai diákönkormányzat tagja úgy gondolja, hogy a teljes tiltás nem megoldás:

– A Krétában nézzük az órarendet, ott látjuk, ha elmarad egy óra, vagy helyettesítés lesz. Az iskola házirendje nem engedi a mobilok használatát órákon, de sok tanár használja tanuláshoz, amit mi is szeretünk. A mi iskolánkban a Kahoot! alkalmazást sok tanár használja, játszunk, versenyzünk, de mégis tanulunk. A tanulás mellett azért is fontos, hogy legyen nálunk telefon, mert egy vidéki diák 6-7 óra között indul el, és délután 3-4 óra között ér haza. Én minden reggel busszal járok, és úgy gondolom, hogy fontos jelezni a szülőknek hogy minden rendben van velünk. Számomra a menetrendek miatt is fontos, hogy nálam legyen a mobiltelefon.