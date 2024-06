Térkő party címmel szervezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság programot Miskolcon a Városház téren június 19-én, 13 órától. A rendezvénnyel kapcsolatban Zupkó Jázmin Ajándék rendőr őrmester, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, kicsiket nagyokat, családokat, mindenkit szívesen várnak, hiszen a programot úgy állították össze, hogy minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének valót.

Koncertek, bemutatók

Így például színpadra fog lépni és hozza majd a jó zenét Horváth Richárd rendőr zászlós Rick-Roll zenekarával, és Szaszkó Szilárd rendőr őrmester azaz Cruise a rapdalaival, de bemutatót tart például az Elte Best Dance Company is.

Érdekességben, látnivalóban sem lesz hiány, hiszen a rendőség részéről kitelepül a 112-es segélyhívó miskolci hívásfogadó központja, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, az országos és a vármegyei balesetmegelőzési bizottság, a tokaji vízirendészek, vagy éppen a főkapitányság bűnügyi laborja, bepillantást engedve a munkájukba.

Zupkó Jázmin Ajándék r. őrmester, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense osztotta meg a rendezvény részleteit

De ott lesznek társzervek is, mint a Magyar Vöröskereszt, de például a Balogh Oktató Kft. is jelen lesz, akik a jogosítványszerzéssel kapcsolatban tudnak minden kérdésre válaszolni majd az érdeklődőknek.

Játékok nyereményekkel

A program során mindenféle játékokra is sor kerül majd, amelynél egy kis ügyességgel, vagy jó válaszokkal mindenféle szuper nyereménnyel lehet gazdagodni. A bűn- és balesetmegelőzési sátoroknál ugyanis a hasznos, életmentő információk mellett a szakemberek által feltett kérdésekre helyesen válaszolók ajándékokat kapnak, így mindenki nyer. Például utalványt a jelen lévő büfékhez, ahol mindenféle finomságok, például speckó burgerek várják majd az éhes szájakat.

Ne fulladjunk bele a nyárba

A rendezvény persze bűn- és balesetmegelőzési célokat szolgál és egyben középiskolásoknak szóló figyelemfelkeltő nyárindító rendezvény, tette hozzá Zupkó Jázmin Ajándék.

Miskolcon kamionról tolja majd a bulit DJ Szecsei

A nyár berobbanása előtt, ugyanis fontos néhány dologra felhívni a fiatalság – és persze az idősebbek – figyelmét is, hogy ne fulladjanak bele a nyárba, a hőségben is hideg fejjel gondolkozzanak, és, hogy tudják, szünidőben is a matek 112 – idézte fel néhány szlogenjüket az őrmester.