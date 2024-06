A Családbarát Munkahely cím elnyerése óta a sátoraljaújhelyi bv. intézet egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy az állomány számára munkahelyen kívüli kulturális, rekreációs programokat biztosítson. A téli sportnap, a büntetés-végrehajtási bál, a nőnap, nyugdíjas találkozó, az egészségnapok, a lengyelországi kirándulás, a teljesítménytúra mind olyan alkalmak voltak, amelyeken az állomány egy-egy csoportját sikerült megszólítani a közös aktivitás segítségével.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön műveleti csoportjának bemutatója

Forrás: Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön

„Eljött az idő, amikor a gyermekeink kerültek a figyelem középpontjába, így a nemzetközi gyermeknap alkalmából az alsóregmeci művelődési ház kertjébe gyűltek össze mintegy kétszázan, hogy az állománytagok különböző felajánlásaiból összeállt színes programon részt vehessenek. A gyerekeket póniló-simogató, hagyományőrző íjászat, lézerlövészet, arcfestés, vattacukor-készítés, cukorkaágyú, ugrálóvár, a Börtönmúzeum sátra, drónozás és sorversenyek várták. A régebb óta gyerekeknek a szabadtéri színpad mazsorett és modern-tánc bemutatói biztosítottak folyamatosan programokat, valamint a főzőverseny csapatai is különlegességekkel készültek számukra a tábori konyha ebédjén kívül. A desszert sem maradt el, hiszen az ebédidő végén születésnaposainkat köszöntöttük. Nem lett volna azonban autentikus egy bv. intézet gyermeknapja a rendvédelmi szervek bemutatója nélkül, így az intézet kutyás őrei és műveleti csoportja is készültek” - számolt be róla az intézet.