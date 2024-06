Endre igyekszik környezettudatosan élni, ez a lakás energiaellátását jelentő hőszivattyús rendszeren, a ledes világításon és napelem rendszeren túl azt is jelentette, hogy az elsők között szerzett be - akkor korszerű plug in - elektromos autót. A zöld rendszám előnyeit is élvezte és a mostani változások fényében igyekszik előre menekülni – beszerezni egy teljesen elektromos autót. Hogy hogyan sikerül a mostani értékesítése, az még kérdés – vallja be.

A jogszabály Egyértelmű a jogszabály szövege, a kormány „a zöld rendszámmal együtt járó kedvezményeket kizárólag a tisztán elektromos és nulla kibocsátású gépkocsik számára kívánja biztosítani. A külső töltésű és a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsik 2024. szeptember 1-jétől már nem kaphatnak zöld rendszámtáblát az első belföldi forgalomba helyezéskor. A közlekedés további zöldítése érdekében a kevésbé környezetkímélő plug-in-hibrid járművekre eddig kiadott zöld rendszámtáblákat legkésőbb 2026. november 30-ig le kell cserélni” – szól a határozat.