Makranczi Zalán ma már befutott színművész, filmekben is játszik, így azok is nyomon követhetik pályafutását, akik nem járnak fel a fővárosba, hogy színházi élményben legyen részük. Játszott a Kaméleonban és a Kincsemben, de a sorozatok mindig többször teszik lehetővé, hogy a közönség találkozzon egy színésszel. 200 első randi, Drága örökösök, Mellékhatás, Mintaapák és a legújabb, az idei filmsorozat, A renitens kötheti le a kanapéhoz a nézőket. A miskolci születésű színművész június 4-én járt a helyi teátrumban. Erről és a városhoz való viszonyulásáról egy másik cikkünkben mesél. Most azonban gyerekkorának meghatározó alakjáról, Szép Laci bácsiról kérdeztük.

Így emlékszünk Szép Laci bácsira Fotó: MW

A Vasas örökös tagja volt

Makranczi Zalán úgy emlékszik vissza rá, mint a Vasas egyik ikonikus alakjára, hiszen Szép Laci bácsi mindig bent volt a művelődési központban. – Emlékszem arra, amikor először megláttam: egy kis fémlábú asztal mögött ült, egyik cigarettát a másik után szívta, és mindenkinek adott az asztalra kitett tízdarabos pakkból, ha kértek tőle. És persze mindenki lelejmolta az öreget – nevetett a színművész.

– A másik, ami eszembe jut róla, hogy mindig nagyon kedvesen mosolygott, majd minden átmenet nélkül üvölteni kezdett. Ezt a kettőt sokszor kombinálta is. De az tény, hogy egy nagyon szórakoztató csapatot hozott létre Pécsi Sándor Guruló Színpad néven, aminek három éven át voltam a tagja a 90-es évek közepén.

Mindenki Laci bácsija

A színművész szeretettel beszélt a mesterről. – Szép Laci bácsi megtanított arra, hogyan kell darabot olvasni, mit kell meglátni a versekben és egyáltalán hogyan szeressem ezeket. Azt is megmutatta, hogyan lehet felfedeznem önmagamat egy-egy költeményben, aztán hogyan lehet továbbadni ezt a hallgatóságnak. Mert nem az a fontos, hogy mire gondolt a költő, amikor írt. Aztán arra is megtanított, hogy merjek szerepelni a színpadon, és hogyan kell lazának lenni, a néző által láthatóan lazának, ezt mind a mai napig használom. Merjen gondolkodni és új ötleteket megvalósítani, hiszen maximum nem jól sül el, de akkor is meg kell lépni ezeket.