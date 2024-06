Ha nyár, akkor szinte mindenkinek a strandolás vagy fürdőzés jut eszébe. Portálunk megnézte, hogy idén milyen belépőárakkal várják a vendégeket a strandok. Fontos megjegyezni az elején, hogy irányadónak a felnőtt belépő árakat néztük meg, így ezeket tüntetjük fel cikkünkben.

Változó árak

A miskolci Selyemréti Strandfürdőben egy felnőtt egésznapos jegy 3550 forintba kerül, míg a tapolcai strandra hasonló összegért léphet be egy fürdőzni vágyó. Jobban a zsebébe kell nyúlni annak, aki az Ellipsum Élményfürdőbe szeretne eltölteni egy egész napot, itt egy felnőtt belépő ára majdnem 7000 forintba kerül, de a Miskolctapolcai Barlangfürdő szépségeit is hasonló összegért élvezhetjük. A mezőcsáti strand a miskolciaknál jóval kedvezőbb, itt egy felnőtt már 2500 forintért egész nap fürdőzhet, míg Mezőkövesden 4300 forintért teheti meg mindezt. Tiszaújvárosban is borsosabb összeget kérnek el egy egésznapos fürdőbelépőért, 6000 forintot kell fizetnie annak, aki itt szeretné kipihenni a hétköznapok fáradalmait. A sárospataki Végardó Fürdő, amely a külföldi vendégek által is igen kedvelt strand, már 3000 forint körüli jegyárért tud fogadni egy vendéget.

Összességében az látható, hogy a belépőjegyek több dologtól függenek, például a szolgáltatástól és attól, hogy a vendég milyen plusz élményt szeretne igénybe venni.

Neves fürdőkben gazdag

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye nem csupán a természeti szépségeiről és kulturális örökségéről híres, hanem a kiváló strandolási lehetőségeiről is. Ez a régió bővelkedik olyan helyekben, amelyek nemcsak a helyi lakosokat, hanem az ország távoli részeiről és külföldről érkező látogatókat is vonzzák. A vármegye számos stranddal és fürdővel büszkélkedhet, amelyek minden korosztály számára ideális kikapcsolódást nyújtanak. A Miskolctapolcai Barlangfürdő például egyedülálló élményt kínál a természetes barlangokban kialakított medencéivel. A termálvíz és a barlang különleges atmoszférája garantáltan elvarázsolja a látogatókat. A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő Mezőkövesden szintén népszerű úti cél, ahol a gyógyvíz jótékony hatásait élvezhetik az ide látogatók. Emellett a sátoraljaújhelyi Várhegy Üdülőközpont és Strand különleges hegyi környezetben várja a pihenni vágyókat.